龍鼓灘馬料水擬提早2026年填海　年內展開研究

填海計劃一向備受關注。立法會發展事務委員會今(10日)舉行視像會議，發展局指將於年內開展屯門龍鼓灘及沙田馬料水填海計劃，並有望提早1年開展填海工程。會上另有議員質疑多層樓宇用作重置棕地作業的研究成果，發展局回應指將於年內公布結果。

政府去年於施政報告提出，重啟屯門龍鼓灘及沙田馬料水填海計劃，以在中長期提供公私營房屋。發展局局長黃偉綸指，兩項填海計劃有望年內展開研究，並將尋求立法會撥款。黃又稱，兩個計劃原預計於2027年展開首階段填海，目前有望將計劃提早1年，於2026年填海，居民則有望提前於2033年入伙。

談及《北部都會區發展策略》，黃稱正開展籌備工作，預計年內進行2項研究，包括探討擴展洪水橋/廈村新發展區至流浮山/尖鼻咀/白泥一帶，及擴展古洞北新發展區至馬草壟一帶的發展潛力，有望在2年內完成研究。此外，就約300公頃綠化地，黃預計今年年中將會有研究結果。

議員洪雯同時提出棕地為另一土地供應選項，並質疑局方就有關研究的進度。發展局回應指正進行尾聲研究，預計年內公布結果。