市民聚集中環碼頭添馬公園上課健身　跨部門派傳單宣傳防疫要求

警方近日發現於中環碼頭、海濱長廊及添馬公園一帶經常有公衆人士聚集，並以小組授課形式進行商業活動，提供運動或體能訓練，共用健身器材之餘，教練及學員亦會不時脫下口罩，為公眾防疫構成極大風險。

昨日(9日)下午，警方聯同民政事務總署及康樂及文化事務署於上述地點進行宣傳及教育工作。期間，警方派發傳單，勸喻相關人士避免在公眾地方非法聚集，並提醒市民相關法例及最新防疫措施的要求。

警方將與其他執法部門繼續緊密合作，並按《預防及控制疾病規例》（第599F/G/I章）的既定程序及實際違規情況，加強執法力度，防止疫情進一步惡化。

目前本港第5波疫情嚴峻，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方亦會在疫情期間繼續加強巡查及果斷執法。警方提醒市民，務必避免超過2人以上聚集，同時亦要保持社交距離。任何人或組織參與多於2人的聚集，均會違反最新防疫規例。