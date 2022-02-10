環境局料年內成立碳中和辦公室　加強市民回收意識

環境局去年公布多項有關電動車、氣候、空氣的政策藍圖，環境局代表今(10日)在立法會環境事務委員會稱，料於今年內成立新的氣候變化與碳中和辦公室，進一步推動全政府及全民積極參與減碳轉型。局長黃錦星指有足夠回收廚餘、塑膠設施，反而應在市民回收上下功夫。

多名議員問到有關廚餘回收、塑膠回收等問題，黃錦星承認：「廚餘回收起步慢」，但小蠔灣有機資源回收中心與大埔、沙田污水處理廠亦可應付現時工商區每日收集到500公噸的廚餘量，當前工作是教育市民回收。同一套亦應用在塑膠回收，黃錦星指有足夠塑膠廠，反而是市民缺乏回收習慣。

環境保護署副署長胡偉文表示正推出4張廚餘收集服務合約，首張覆蓋港島及離島區已在去年8月批出，九龍、荃灣、葵青及將軍澳地區則在2月開始，另外2張新界區的合約預計3、4月公開招標。

就水質問題，環境局提交文件稱，現正在油麻地櫻桃街箱形雨水渠，建造大型旱季截流器工程，將於今年至2023年陸續竣工。屆時會有44個新建或經優化的旱季截流器在長沙灣、深水埗、大角咀、油麻地等。另又籌劃在紅磡、銅鑼灣避風塘、灣仔東、荃灣海灣及筲箕灣避風塘的雨水渠出口附近設置新型旱季截流設施，預計2026至28年間陸續完成。