香港郵政4員工初確　康文署亦公布5宗中招個案

連日來不少公務員都感染或初步確診新冠肺炎，香港郵政今（10日）晚公布，1名高級郵差和3名合約員工初步確診2019冠狀病毒病。各人最後上班日期為本月5日至7日，該名高級郵差於中央郵件中心執行內勤職務，1名合約文員則於香港郵政總部工作，相關地點均須進行徹底清潔及消毒。

香港郵政表示，該4名員工無須接觸公眾，其工作地點亦不對外開放。上班期間有進行體溫檢測且一直有佩戴口罩。就涉及中央郵件中心及香港郵政總部的個案，已即時安排與該2名職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為有關工作場地及郵件進行徹底清潔消毒。至於另2宗個案涉及空郵中心，亦已作防疫跟進。

另外，康樂及文化事務署（康文署）今亦公布5宗確診及初確個案，1名於大埔區大埔頭遊樂場、頌雅路兒童遊樂場及全安路花園工作的一級工人，1名於灣仔區維多利亞公園工作的一級工人，1名於北區康樂事務辦事處總務組工作的人員及1名於香港藝術館工作的設計師初步確診2019冠狀病毒病。另外，1名於大埔區大埔海濱公園工作的外判清潔工人確診。

司法機構也公布，1名區域法院負責後勤支援工作的二級工人和1名觀塘裁判法院的執達主任助理初步確診，相關法庭和辦公室的運作不受影響，在該2名員工附近工作的員工則須分批進行病毒檢測。