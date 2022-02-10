4成劏房戶輪候公屋超過6年　經濟精神雙重受壓

輪候檢測的人龍已人神共憤，更遑論是公屋人龍，香港房屋委員會早前指一般申請者要輪候5.9年。然而，有關注團體今(10日)公布調查指，有約4成劏房戶輪候公屋總年期超過6年，其中有3人更等過10年。另外亦有約6成劏房戶，從進行配屋資格審查等候超過1年半，仍未獲編配公屋，5成人等候2年以上。輪候間不同人因而承受不同程度壓力，當中以經濟壓力、住屋環境及精神壓力最高。

香港房屋委員會指截至2021年9月底，公屋一般申請者和長者一人申請者平均輪候時間分別

為5.9年及3.8年，均創下了1999年來新高。為反映劏房戶輪候公屋的實況，葵涌劏房居民大聯盟於去年11月至今年1月期間，進行有關葵涌劏房戶公屋輪候狀況的問卷調查，訪問了157名葵涌區內正輪候公屋的劏房戶，與27名已「上樓」的前劏房戶。調查發現，有43.3%劏房戶輪候公屋總年期超過6年，高於平均輪候時間，更有1.9%，即3人等過10年。調查又指就算已獲房屋署約見進行配屋資格審查，但不代表上樓的路平坦，有62.5%人進行審查但超過1.5年，仍未獲配屋，配屋後仍未入住者亦不少。

公屋輪候時間長，調查發現不同人亦有受壓，以10分為最大影響，受訪者在經濟壓力平均值給予7.3分，為首位，其次為住屋環境與精神壓力，分別有7.26分與7.2分。問到政府可以如何作出支援，最多人希望增加房屋供應、定期公開各區公屋空置單位數量與實際供應、加強人手進行配屋等。