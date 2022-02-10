政Whats噏：動態清零難做到　港府被質疑改策略　變相與病毒共存

香港疫情大爆發，有內地學者同本地評論員分別撰文，批評港府並非真心真意做好動態清零嘅工作，反而係相信咗英、美嗰套做法。其實，社會上已有聲音話相關嘅文章已經將事件提升到政治層面，仲質疑有港府官員搞軟對抗。

內地學者嘅文章提及唔好以為「躺平」就可以同西方「通關」，事關香港同內地通關先係最重要。港人亦渴望盡快同內地通關，亦有意見認為就算疫情最後難以斷尾，即使客觀效果上做到與病毒共存，都難以同西方通關，最終「兩頭唔到岸」有如國際孤島，亦難與內地雙向免檢通關。

社會上亦有聲音質疑港府明知唔可能做到動態清零，卻勉強清零，例如不斷做圍封強檢工作，咁做都只係為咗應付中央要求，事關眼見每日嘅確診數字近1000宗，客觀效果就係「與病毒共存」，由於社區傳播鏈好難堵截，「與病毒共存」已真實存在，亦預料半年內香港亦難與內地通關。

實際上，近日有個別人士提出探討「退場」機制，喺「動態清零」以外搵出路；亦有意見認為公眾要接受病毒已喺社區蔓延，究竟社會仍要浪費幾多資源同人力物力去做動態清零任務，尤其明知做唔到又勉強繼續，咁只會苦了一眾市民。