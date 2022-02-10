警荃灣冚非法竹館　拘女主持10賭客兼發告票

荃灣警區人員今日(10日)下午突擊搜查區內多個工廈及住宅單位，在眾安街一單位搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、小量賭款及一些賭博工具。

行動中，人員拘捕一名姓胡(59歲)本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，3名本地男子及7名本地女子(39至69歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦同時涉嫌「違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，人員遂向他們發出定額罰款通知書，所有人現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行受禁群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。