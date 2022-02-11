曾身處20指明地方須強檢　包括港九新界多幢住宅

政府周四(10日)深夜刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告，要求於指定期間曾身處指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點包括：

1. 堅尼地城域多利道 1 號百年大樓 2 座

2. 何文田牧愛街38號雅利德樺臺

3. 新蒲崗譽‧港灣 2B 座

4. 土瓜灣鷹揚街 14-16 號

5. 土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈

6. 石硤尾南山邨南逸樓

7. 尖沙咀棉登徑 8 號凱譽

8. 深水埗富昌邨富旺樓

9. 深水埗基隆街 168-170 號基發樓

10. 石硤尾石硤尾邨美菖樓

11. 黃大仙竹園南邨榮園樓

12. 九龍城嘉匯 1 座

13. 深水埗柏樹街 1-3 號

14. 長沙灣麗翠苑麗柏閣

15. 油塘油麗邨秀麗樓

16. 銅鑼灣大坑徑 6 號柏園

17. 元朗朗屏邨玉屏樓

18. 沙田博康邨博華樓

19. 馬鞍山星漣海 3A 座

20. 深井碧堤半島 7 座

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220210.pdf

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。