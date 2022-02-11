曾身處20指明地方須強檢 包括港九新界多幢住宅
2022年02月11日 00:08
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政府周四深夜公佈，20個指明地方納入強檢，包括深井碧堤半島。
政府周四(10日)深夜刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告，要求於指定期間曾身處指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。
初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點包括：
1. 堅尼地城域多利道 1 號百年大樓 2 座
2. 何文田牧愛街38號雅利德樺臺
3. 新蒲崗譽‧港灣 2B 座
4. 土瓜灣鷹揚街 14-16 號
5. 土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈
6. 石硤尾南山邨南逸樓
7. 尖沙咀棉登徑 8 號凱譽
8. 深水埗富昌邨富旺樓
9. 深水埗基隆街 168-170 號基發樓
10. 石硤尾石硤尾邨美菖樓
11. 黃大仙竹園南邨榮園樓
12. 九龍城嘉匯 1 座
13. 深水埗柏樹街 1-3 號
14. 長沙灣麗翠苑麗柏閣
15. 油塘油麗邨秀麗樓
16. 銅鑼灣大坑徑 6 號柏園
17. 元朗朗屏邨玉屏樓
18. 沙田博康邨博華樓
19. 馬鞍山星漣海 3A 座
20. 深井碧堤半島 7 座
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220210.pdf
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease