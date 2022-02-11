19歲仔揸大膽車遇交警　逃捕危駕撞開2車　涉9罪今日提堂

新界北總區交通部警員於周三(9日)晚上8時27分，在天水圍巡查期間，截查一輛沿天水圍天影路往流浮山方向超速行駛的私家車，私家車駛至燈位時，加速衝向一輛私家車及一輛輕型貨車之間，撞開兩車後衝紅燈逃去，事件中沒有人受傷。

新界北總區交通部接手調查案件，經初步調查，周四（10日）上午在元朗區以涉嫌「超速駕駛」、「危險駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有在二十四小時內報警」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」等罪名，拘捕涉案姓鄺(19歲)男司機；另一名姓秦(19歲)男子則懷疑把涉案私家車借予該名姓鄺朋友駕駛，涉嫌「協助及教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助及教唆他人駕駛時沒有有效駕駛執照」等罪名被捕。

鄺已被暫控各一項「超速駕駛」、「危險駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有在二十四小時內報警」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」等共九項控罪，案件將於今日（11日）在粉嶺裁判法院提堂。秦已獲准保䆁候查，須於3月下旬向警方報到。

警方重申，上述駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全，警方必定嚴正執法。違例者可被控「危險駕駛」罪，最高可被判監3年及罰款25, 000 元。

任何市民如有相關資料提供，請致電3661 3800與新界北總區交通部聯絡。警方將繼續加強執法，打擊道路上的交通違法行為。