遇腦癇施援手　勿塞物件入口

腦癇症在本港並不罕見，醫學界估計現時約有7萬名患者。有病人組織向300多名市民進行調查，發現仍有一半人以為遇上腦癇症患者發作，可將物件放入他們口中，更有約42%人表示不會為發作的患者伸出援手，當中大部分人指因為自己沒有相關的知識。有患者及醫生期望，一旦遇上患者發作，市民可伸出援手。

腦癇症的原因是腦電波出現問題，從而引起陣發的短暫性功能性紊亂。眾多患者當中，約每20個人便有1個人於一生中曾腦癇發作，而200至500個人當中更有1人有持續發作的情況，並推算本港約有7萬名腦癇症患者。香港腦科基金會委員、腦神經科專科醫生吳麗嫺醫生指，腦癇症可分為全腦性及局灶性，前者俗稱「大發作」，患者可能會大叫、全身僵硬，昏倒及抽搐，甚至會呼吸停頓、咬破舌尖和失禁。

「大發作」一般維持1至3分鐘，患者恢復知覺後可能神志錯亂。至於局灶性，病發期間患者或只有面部、手部抽搐，可能會有幻覺，例如聞到異味、眼前出現幻覺等，隨後可能會目光呆滯、無意識重複咀嚼等等。吳續指，當中60%以上腦癇症患者可靠藥物控制病情。

病人組織香港協癇會在上月訪問了315名市民，了解他們對腦癇症的認識。調查發現，有61%受訪者不知道「癲癇症」已正名為腦癇症。另仍有一半受訪者認為當患者發作，應將物件放入他們口中。亦有42%人指見到人病發不會幫忙，當中37%人因指沒有相關知識，有4%人對他人病發感到很害怕。

委員會成員、腦神經科專科醫生關宗漢指，呼籲市民遇上患者腦癇發作，應伸出援手，例如讓患者躺下，不應隨便移動患者，切勿制止他們抽搐，不要強塞東西進患者口中。當患者抽搐過後，應將其轉身至復原臥式，幫助呼吸。如果患者抽搐持續多於5分鐘後仍未清醒，或身體受傷，應立即送往醫院。