受故友啟發立志投身社工行列　叛逆少女獲職業教育獎學金

親友離世難免帶來傷痛，也許把思念轉化為力量，把他的精神承傳下去是向他致敬的最好方法。香港中文大學專業進修學院社會工作高級文憑課程學生李雪兒，因受故友的助人精神啟發，立志投身社會工作；她憑着努力實現理想的決心，獲頒滙豐職業教育獎學金。

雪兒坦言小時候無心向學，只想着玩樂，更認為只能從玩樂中得到快樂，她的朋友知道後便經常帶她去做義工。她憶述，開始時很抗拒，後來慢慢發現，努力服務他人後所得到的喜樂，比玩樂更愉快、更有意義。怎料友人意外離世，她決意把其助人的精神承傳下去。

回想學院兩年社工課程，雪兒不但學會不同的理論和知識，也裝備了社工應有的價值。她透過實習工作實踐所學，更有意外收穫：「我在長者鄰舍中心實習，意外發現，長者愈是活躍於社區，身體反而愈健康、頭腦愈靈活、身心愈愉快。於是，我便組織義工小組，讓長者發揮所長，貢獻其他長者。」

另外，應用翻譯高級文憑課程學生潘心儀同獲獎學金，她現就讀理工大學語言科學（榮譽）文學士學位課程。