東方日報A1：深圳灣排大隊　萬人闖關求去

香港抗疫兩年的成果在第5波疫情大爆發後瀕一鋪清袋！近日本港單日確診接連破千或逼近千宗大關，市民憂心忡忡，擔心疫症殺埋身，不少港人過年後紛紛一家大細回內地避疫，短短9天已有超過1.1萬港人離境。不少人即使沒按規定已預訂深圳隔離酒店，仍到深圳灣管制站排隊嘗試「闖關」，大量人流導致過關大擠塞，不少人輪候4至5小時仍沒過關，昨日傍晚，仍有大批市民打蛇餅欲離開「疫港」。有居於深水埗的市民表示，該區有多宗確診，屬高危地區，她有兩名年幼兒子，無法接種疫苗，為免中招，故母子幾人寧願返回內地避一避。

深圳灣管制站是港深之間人流往來的「大動脈」，當局出入境資料顯示，由2月1日至本周三（9日），共有13,592人出境，當中近83%即11,250人為香港市民。而單計前日，已有1,790名港人經深圳灣出境，較2月1日的823人，足足多出967人，升幅1.17倍。

據了解，前晚有逾百人在深圳灣管制站通宵等候，包括已預約隔離酒店的人士，昨早起人數仍有增無減，至下午約5時，排隊人士已多達逾千人，部分人是扶老攜幼，人人都拉着大篋小篋，人龍由管制站大堂一直延伸至外面的交通交匯處，大批人在寒風中等候。據了解，晚上7時許，未有預訂隔離酒店的人被要求離開管制站，港府亦呼籲市民考慮更改行程，避免人群聚集。

有已預約隔離酒店的市民早上與妻兒到達，逾4個小時仍未成功登上接駁巴士往酒店，對此大感無奈，他引述深圳一方人員指，其實知悉有人闖關，但理解本港疫情嚴重，故未有遣返闖關者。另有市民與管制站人員理論，不滿已預約及未預約酒店的人排同一條隊，拖長排隊時間，擔心未能及時過關並到達酒店。

至於未有預約隔離酒店的市民，直指難以預約隔離酒店，但家中有老有嫩，擔心他們會染疫，故決定到管制站試闖關。其中何女士指欲回四川避疫，照顧患病母親，由大年初一起已用兩部手機及一部電腦搶酒店惜無果，眼見本港收緊防疫措施，最基本的外出用膳及剪髮都受限，故即使未預約到酒店，昨日都帶着行李前來過關，待本港放寬防疫措施才會回來居住。

特區政府發言人表示，所有入境深圳的旅客須確保持有24小時無染疫證明，以及透過深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約在入境深圳後接受14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店的預約確認單，否則不予入境深圳，呼籲不符合以上要求的旅客不要前往深圳灣管制站。

港人爭崩頭返回內地的現象早在1月已出現，有內媒1月時已發現，預約深圳隔離酒店配額連日爆滿，且數量減少至每天600個房間。若以前日的出境人數與房間配額作比較，即人數較房間多出2.98倍。當然，由於酒店同住人最多可添加3名直系親屬（一個房間不能超過兩名成年人），故相信無房住的人未有數字上顯示的那麼多。

深圳市政府口岸辦公室日前發公告，指健康驛站持續額滿，嚴重超出接待能力，有部分未預約的旅客滯留，提醒為避免口岸造成聚集堵塞，令病毒傳播風險增加，提醒過境旅客要遵守預約規則。據了解，假如有人未能入境深圳而折返香港，或須根據本港防疫規例接受14天強檢。而深圳市口岸辦指，如因特殊情況無法辦理返港手續，將安排在現場依次候補當日剩餘未預約或已預約但未使用的房間名額。

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