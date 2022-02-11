檢測人龍綿延不斷 議員促設網上取籌 免市民排到呆

近日確診數字大幅上升，大量市民收到強制檢測通知，很多檢測中心及採樣站出現人龍，排隊3小時以上已是等閒，更甚有「排隊黨」應運而生。醫學界立法會議員林哲玄今早(11日)在電台節目表示，建議政府在網上設立預先取籌系統，以方便市民在家中等候檢測，避免增加感染風險。

對於有專家建議採取封城或宵禁等限制外出措施2周，他認為港府需要考慮運送物資、醫護人員等問題，市民亦需要時間適應。他指出，本港居住環境一般較外國狹窄，如果輕症患者需要居家隔離是不理想，建議如果家中有需要隔離的人士，盡量分開不同房間，並加強清潔。

另外，明愛醫院懷信樓12A內科及老人科病房有多名病人染疫，相信是1名染疫的臨床護理導師，在病房教學時講解引起短距離空氣傳播。香港護士協會主席源志敏擔心，之後會有更多醫護染疫後，因為無出現病徵而未能察覺，希望醫管局為醫護提供快速測試包，讓他們恒常自我檢測。

源認為，是否要因應疫情暫停護士學生臨床訓練，要小心考慮，當局在之前幾波疫情有類似做法，令1,000多名護士學生臨床訓練時數不足，需要相關委員會豁免要求才能畢業，引起業內爭議，但若有大批護士學生未能畢業，會影響醫院日常服務。