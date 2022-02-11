輕症無徵狀確診者或居家治療　藥劑師學會促設指引　發高燒須入院

新冠肺炎疫情持續，醫療系統接近爆煲臨界點，隔離病床供應緊張。對於有部分確診患者需要等待多天才獲送院，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在今日（11日）出席電台節目時表示，如未來輕症或無徵狀患者需作居家治療時，政府應提供指引界定何時需要入院。對於醫管局購入新冠病毒口服藥，崔提醒市民，該口服藥是針對需要居家隔離、但有發展成重症風險的患者。

崔表示，若患者在家等候送院期間未有出現病徵，仍需要多喝水和休息，而有輕微病徵者者則可以服用紓緩頭痛和發燒等的藥物。他續指，如將來有輕症或無症狀患者需要居家治療，政府應制訂及提供清晰的指引予市民，界定患者的病情在甚麼情況下需要入院，例如出現持續發高燒、呼吸困難和氣喘等。

至於醫管局購入新冠病毒口服藥，崔俊明則指出，該種藥物是針對需要居家隔離、但有發展成重症風險的患者，而18歲以下人士不適宜服用，否則會影響骨骼生長。崔又提醒市民，患者需於發病5天內服用此藥物，以確保藥物成效。