當局研院友原址檢疫　安老業指部分院舍環境擠迫不適合

多間院舍接連爆發新冠肺炎疫情，社會福利署正研究在合適情況下，安排院舍院友原址檢疫。惟有業界代表稱，大型院舍居住環境較窄，互相傳染機會大，難以原址檢疫。政府今日（11日）宣布，第50輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。

安老服務協會主席陳志育表示，有30至40名院友居住的大型院舍，居住環境較窄，互相傳染機會大，難以原址檢疫；只有分樓層的院舍才適合，因員工沒有機會工作時交叉感染，且居住空間較闊。

他又指，自第5波疫情開始，願意接種新冠疫苗的長者增加一倍，但外展接種預約已排至3月甚至4月，希望政府協調，又認為政府應考慮縮短院舍員工，接種第2、第3針疫苗的間隔時間，令員工提早打第3針加強保護。

另外，食物及衞生局昨日（10日）發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍處所的日間服務單位僱用，並於2月23日至3月1日期間值勤，或以外聘服務合約在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於2月16日至22日期間，按照公告規定進行聚合酶連鎖反應核酸檢測。

而有關檢測樣本必須是「非自行採集」的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，但已經完成新冠肺炎疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士，毋須進行指明檢測。