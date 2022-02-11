本港檢測量劇增　港府明與內地開會要求派員助每日檢測300萬

第5波疫情浪接浪，多區需要進行強檢。對於本港檢測量大增，華大基因旗下華昇診斷中心董事長今日(11日)出席電台節目時表示，現時本港檢測負荷已達至極限，需要內地派員增援，期望可以調派1,000多人來港協助。據他所知，港府明日(12日)開會應會向內地方面提出要求，以助香港將每日檢測量由30萬增至300萬。

華大基因旗下華昇診斷中心董事長表示，目前本港檢測量由早前每日3至5萬個樣本，突然增至30萬個，令本港檢測量不勝負荷，急需要內地派員支援，當中包括採樣人員及實驗室人員等，協助提高本港檢測量，屆時再配合「十混一」檢測方法，本港的每日檢測量將由約30萬，提高至每日300萬，相信有助找出病毒源頭。據他了解，港府將會於明天與多個內地政府部門舉行會議，並討論相關議題。他又指，近日華昇診斷中心已陸續由內地增撥人手約200至300人，以協助加大檢測量，並有兩套氣膜實驗室正由深圳運往本港。

而位於馬鞍山體育館的火眼實驗室已搭建，將於下周二(15日)起運作，他表示如本港每日的檢測量要增至300萬，火眼實驗室的數量亦要再多3倍，相信內地當局絕無問題，認為如香港只靠自己，醫療資源並不足夠。

至於是否需要採取封城以防止病毒蔓延，他則認為未有需要，但市民需要合作在家工作及每區作大規模檢測，可能會需要1至2星期平穩疫情。另外，近日出現炒賣檢測籌，他稱對此感到驚訝，相信政府會思考如何應對，警方亦可以協助。