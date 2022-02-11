葵涌疫區居民續強檢　新設自動派籌機站免長時間輪候

第5波疫情爆發餘波未止，早前大規模爆疫的葵涌區，有確診個案的大廈居民今日(11日)需續到區內的檢測站進行強檢，有檢測站設自動派籌機派籌，市民普遍輪候一小時可領取籌號，毋須站立輪候多個小時才可做到檢測，每人只限一籌，長者可由家人持身份證到場代領籌，免卻長者排隊辛苦，小童則不可以。而另一不設自動派籌機的檢測站，則有近千人排隊，估計要花上幾個小時才可完成檢測。

在葵涌運動場流動檢測站，今早已有大批居民到場輪候領籌，場內設置自動派籌機，由職員代為按掣，向排隊市民派發3,000個檢測名額，大多市民稱均要排隊一小時才可領到籌號，有人已是第2次強檢，但首次使用自動派籌機，認為較方便，因為不用多人聚集排隊，減低傳播風險，或者可離開現場一段時間，以手機掃瞄二維碼便可知道進行中的籌號，以便預估籌號時間，而進入檢測範圍的輪候隊伍，秩序大致良好，現場所見，不少人可坐在樹蔭下等候。

區內另一檢測中心位於石排街公園，有市民今早到場時，已發現近千人排隊，人龍圍繞公園，當中有不少是長者，估計需花上3小時以上才可完成。