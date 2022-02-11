疫情失控　經民聯斥港府唔識搵中央幫手　陳肇始死撐稍後有交流

本港新冠肺炎第5波疫情愈爆愈烈，消息指今(11日)增逾1,300宗確診個案，再創單日新高。食物及衞生局局長陳肇始在立法會一委員會上表示，港府將會就抗疫問題與內地舉行交流會議，商討有關內地對港的支援措施，特首和政務司司長正在商議，向內地提出何種支援，當中抗疫設施亦在考慮之內。

經民聯的梁美芬批評，政府無善用大灣區聯手抗疫，亦無善用一國的後盾，她要求政府向內地提出增加醫護人手來港，協助抗疫及幫市民接種疫苗，另要在7日內興建港版的方艙醫院，最少提供1萬張病床。實政圓桌的田北辰表示，一定要找內地的人員來港，協助到院舍為長者接種疫苗，同時要加強檢測量。

陳肇始又指，政府正盡力處理，而勞工及福利局正聯同衞生署，盡快安排人員到院舍為長者打疫苗，並增購更多快速測試套裝，同時增加更多採樣和檢測中心。

另外，民建聯指大量確診者到公立醫院，醫療系統可能崩潰，促港府向中央尋求支援，協助增建方艙醫院、搭建火眼實驗室，同時應拒絕「與病毒共存」，以及決心推行強制性全民檢測。

該黨指，疫情情況依然嚴峻，單靠港府抗疫並不足夠，需要全港市民參與及中央提供協助。議員陳克勤指，港府的人手資源等已到「樽頸位」，需要增加隔離設施及隔離酒店，政府亦應發動社區力量到檢測站協助，以騰出手加強檢測工作。他又稱，港府需統籌抗疫資訊，香港電台應設立頻道播放檢測站人流等。