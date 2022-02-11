政府擬修院舍規例　包括增人均面積及護士當值時間

政府建議修例提升安老院及殘疾人士院舍質素，包括提高住客最低人均樓面面積、增加護士和護理員當值時間、加強對院舍營辦人問責，以及提高無牌營運院舍最高罰則等，計劃今年向立法會提交修訂條例草案，若獲通過將分階段實施。

勞工及福利局向立法會提交文件指，檢視現行法例後，建議修例以提升安老院舍及殘疾人士院舍質素，包括提高安老院和殘疾人士院舍的住客最低人均樓面面積，文件指出現行要求為人均面積6.5平方米，當局建議高度照顧院舍提升至9.5平方米，中度和低度照顧院舍上調至8平方米。

文件亦建議增加最低人手規定，以高度照顧院舍為例，每60住客有1名護士當值，或每30名住客至少有1名保健員當值的比例不變，惟每日當值時間由現時11小時增至13小時，較現時規定增加2小時。

中度照顧院舍方面，目前沒有規定護士或保健員當值時數，當局提出除非有1名護士當值，每日每60名住客至少有1名保健員當值6小時，亦建議延長護理員與住客人手比例的時段，以及增加助理員與住客的人手比例。

政府亦建議加强對院舍營辦人的問責，引入院舍主管註冊制度等。而為加强阻嚇力，罰則會提高，無牌營辦院舍最高罰款由10萬港元提高至100萬港元，院舍營辦人如果違反有關人手等規定，最高罰款由2.5萬港元增加至5萬港元。