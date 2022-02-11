調查指74%市民關注今年推資助房屋　組織促訂3年上樓時間表

本港房屋持續供不應求。公屋聯會於今日（11日）發表有關「2021年特區政府房屋土地十大施政評選」結果，當中最高票數的3個項目包括，政府建議於2022年推售合共1.4萬間居屋及綠置居單位，並收緊單位轉售限制，獲74%人票選；政府覓得350公頃土地，供未來10年興建33萬間公營房屋單位，有69.2%；以及推出為期3年的現金津貼試行計劃，有68.3%。聯會期望，新一屆特區政府及立法會能繼續推動各項土地房屋政策，並提出訂立恢復「3年上樓」的時間表等期望，以解決房屋問題。

公屋聯會表示，於今年1月3日起本月7日期間，以網上問卷形式訪問市民，並收回了110份問卷。而票數最高的10個項目，除政府推出居屋及綠置居並收緊轉售限制等外，第3名以後依次為，房委會發售啟鑽苑綠置居單位及首次推出「租者置其屋計劃屋邨回收單位」，有61.5%；以及同樣有61.5%的「劏房」租務管制條例；另外施政報告公布《北部都會區發展策略》亦獲59.6%；公屋平均輪候時間上升至5.9年，獲57.7%；《香港 2030+》報告建議人均居住面積增加至215至237平方呎，有50%；增加過渡性房屋供應，有49%；以及有46.2%人選出的研究重建西環邨及馬頭圍邨。

公屋聯會期望，新一屆政府可以訂立恢復「三年上樓」的時間表、加強基層住屋的支援措施、完善各資助出售房屋政策、有序啟動舊邨重建、研究制訂青年房屋政策、支持重組政府決策局及重設長策會及檢討各房屋機構的角色及定位，以有效紓緩現時「租金貴、住屋細、上樓耐、置業難」等房屋問題。