政Whats噏：下周立會一連三日施政報告致謝動議　或改商抗疫？

新冠肺炎疫情嚴峻，13名議員聯署於今日(11日)向立法會內務委員會提交緊急動議，要求內會主席向立法會主席梁君彥提出豁免12天預告期，於下周三(16日)大會「插隊」討論抗疫工作。惟內會主席拒絕處理，指議員可直接向梁君彥動議議案，並指議員早前同意討論致謝議案，可考慮屆時利用發言時間對防疫措施表達意見，故今日並不會處理聯署要求。

內會主席稱議員需要討論施政報告，而上次內會議員均同意及決定議程，並已經告知政府。她又指議員在施政報告辯論時、今早(11日)的衞生事務委員會上、即將舉行的特別財務委員會會議上均可發表意見。聯署人之一的議員江玉歡指，並非製造難題，但非常時期市民關注防疫，議員均有發出聲明，不如在會議上集中討論。

議員盧偉國提醒，致謝議案並非只係「多謝」，議員可表達其他建議。衞生事務委員會主席張宇人亦指出，今早舉行的衞生事務委員會上，議員的問題已經重複，防疫工作很多涉及跨部門問題，建議內會主席邀請政務司司長李家超出席特別內會，以便進一步討論。

議員林新強則擔心，在疫情情況嚴峻時，舉行致謝動議會被市民「掟雞蛋」。內會主席重申，雖然議案名為致謝議案，但議員可對施政報告內容作出辯論，政府亦會回答問題，又稱倘若議員同意舉行特別內會，她亦會安排。

另外，會議上處理議員陳月明逾期加入內會的申請。議員謝偉銓指內會於本屆內已經召開5次會議，倘若每位議員都逾期申請加入「唔係咁好」，或許影響議會效率，報名的作用亦有所減低，希望設立申請期限，但表示並非反對陳的申請。內會主席稱，新議員較多，掌握議事規則需要時間，及後於沒有委員反對下，批准陳的逾期申請。