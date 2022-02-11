政府擬覓地建港版火神山　料下月完工　竹篙灣增1200床位應急

新冠肺炎疫情嚴峻，公院床位難求，不少確診者及密切接觸者現時只能家居隔離，未能得到適切治療。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(11日)公布，正啟動竹篙灣第二期1,200床位，及亞博多個場館應急。消息指，政府擬覓地興建臨時隔離及治療設施，堪稱「港版火神山」，首選為鄰近北大嶼山醫院感染控制中心、亞博館或竹篙灣中心的地點，旨在盡快隔離患者及得到確切治療。東網正向衞生當局查詢。

政府消息人士向東網透露，「港版火神山」選址會遠離社區，當局擬於北大嶼山醫院、亞博館及竹篙灣附近覓地建設，期望下月竣工，料政府將向內地尋求協助，以調配專家醫療設備、病床及招聘醫護。

東網記者今午抵達竹篙灣檢疫中心視察，有地盤及貨櫃車進駐；而亞洲博覽館亦有工作人員正在拆卸座椅，場中亦有擺放鐵架，反映上址的建設工作如火如荼。

議員梁美芬批評，現時情況危急，要求7日內興建港版的方艙醫院，最少提供1萬張病床，又質疑政府無善用大灣區聯手抗疫及一國的後盾，要求政府向內地提出增加醫護人手來港，協助抗疫及幫市民接種疫苗，