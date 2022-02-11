新冠肆虐港人搶購「連花清瘟膠囊」自保　網店藥房均缺貨

第5波新冠肺炎肆虐下，多間藥房的「連花清瘟膠囊」被搶購一空。

繼沙士時搶購板藍根後，第5波新冠肺炎肆虐下，港人又要搶購中藥自保。坊間近日再度興起「連花清瘟膠囊」，多間網上商店及藥房均表示相關產品已售罄，部分仍有貨的藥房則只剩餘數盒，但亦已加價，職員預計將於今日(11日)內沽清。有藥房指生產商已沒有存貨，預期本月底才有望復貨，但難保售價會進一步上升。

東網記者今日向多間藥房查詢，其中，深水埗1間藥房表示，昨日(10日)數十盒「連花清瘟膠囊」已賣清，估計與疫情嚴峻有關，更指本月底才有望補貨；而灣仔2間位於天樂里的藥房亦告缺貨。

至於屯門1間藥房職員則表示，店內現時僅餘3盒庫存，售價為每盒58港元，但坦言近日多人搶購，來貨價亦不斷上升，今早向經銷商落單時亦被告知，生產連花清瘟膠囊的公司沒有足夠現貨，短期內亦未能返貨，估計將現供不應求局面，「有錢都未必能夠購買」，著記者有買趁早。銅鑼灣霎東街一間藥房的售價更升到每盒約78港元，職員坦言價格較高的原因是因為來貨價大增，相信不久後炒價會攀升至每盒90至100港元。

在連鎖個人護理店的網上商店及其他網店，所有「連花清瘟膠囊」均告缺貨，價錢上仍然標價每盒48至49港元，暫未見大幅抬價，而其一連鎖店的網站亦顯示其分店沒有存貨。

「連花清瘟膠囊」的包裝說明指，膠囊含金銀花、連翹、板藍根等，功能主要為清瘟解毒，宣肺泄熱，主治熱毒襲肺證，包括發熱，惡寒，肌肉痠痛，鼻塞流涕，咳嗽，頭痛，咽乾咽痛等。廣州呼吸健康研究院曾表示，有中藥在抗擊新冠疫情中起到重要作用及值得信賴，其中連花清瘟會對Delta新冠變異株起到抑制效果，還會對Alpha、Beta及Delta產生穩定的體外抗病毒作用，但體內抗病毒的作用待進一步研究。

中醫李曉汶日前接受傳媒指，內地發生第一波疫情時，大量內地人搶購「連花清瘟」產品，形容以金銀花、連翹等中草藥解毒乃歷來民間智慧，望服用後紓緩不適，但提醒市民應先諮詢註冊中醫師。