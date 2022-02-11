曾接待逾126萬名水兵　分域碼頭今告別　完成69載歷史任務

迄立灣仔逾半世紀的分域碼頭終於結束其歷史任務。由於非牟利組織軍人輔導會於分域碼頭的租約屆滿不獲續租，今早(11日)正式將碼頭現址交還政府，為其69年的歷史任務畫上句號，而分域碼頭多年來總共接待逾126萬名來自超過14個國家的水兵。對各國水兵來說，分域碼頭是他們對香港的第一印象，故軍人輔導會一直用心接待水兵，以扮演「親善大使」的角色，接待各國軍艦。對於本周日(6日)的最後開放日有大批民眾前來道別，軍人輔導會亦感到十分感動及高興。

軍人輔導會表示，數十年來，分域碼頭共接待逾126萬、來自超過14個國家的水兵，而最高峰的1年更有超過9.7萬名水兵曾於該碼頭登陸訪港；而在最多軍艦到港的1年，分域碼頭更曾招待接近100艘來自全球各地的艦隻。而該會更為到訪海兵提供免費電話卡、飲用水和茶點，並派發自家出版的旅遊指南，又安排能操艦隻屬國母語的義工，為客人們解答疑難。

該會總幹事郝泰德指，對長期在船上服役的水兵而言，分域碼頭是他們對香港的第一印象，更是連接外界的重要橋樑。而輔導會一直用心接待抵港水兵，可惜隨着分域碼頭今天正式關閉，歷年來在此提供的服務亦暫時告一段落。

輔導會董事局成員王黃就卿稱，該會自1997年回歸以來，便一直代表政府接待到訪的各國軍艦，對於民眾近月紛紛前來道別和支持，更感到十分感動和高興。

為送別分域碼頭，輔導會邀請了在本周日最後開放日的2位最後進場的到訪者，參加在分域碼頭餐廳Giá Trattoria Italiana (Gia)舉辦的簡單告別道謝午宴，並與輔導會長期會員、商戶和職員共享於碼頭的最後時光。輔導會指出，雖然今天正式遷出分域碼頭，但往後會努力尋覓新址，以協助延續香港國際化、用心服務的好客精神。