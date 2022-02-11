財政預算案公佈在即　政黨倡派1.5萬元現金

疫情下多個行業陷入冰封狀態，社會有聲音要求派發消費券重振經濟。有政黨今日(11日)建議即將出爐的財政預算案，應全民派發15,000港元現金，同時設特別醫療券及改善疫苗保障基金，以紓解民困。

該黨在11個方面提出建議。在應對疫情方面，該政黨主席羅健熙指最直接有效之舉，當屬全民派發15,000港元現金，能協助市民度過疫情難關及購買防疫物資，相信立法會亦不會阻礙。該黨財經及金融發展發言人陳堡明則指，派消費券是不明智的，因為它限制消費選擇，無法處理現時急需用錢的問題。

此外，該黨亦指政府應推出中小企業防疫援助，透過防疫基金補漏拾遺，包括向每名失業市民派發10,000港元的失業援助金。政府亦可考慮派發特別醫療券，同時改善疫苗保障基金。

至於在土地供應方面，該黨認為政府應盡快公布新界北都會區的整體規劃，指相關規劃欠缺諮詢。另外，該黨指現時舊區重建進度有限，政府應考慮1,500億港元支援市區重建局大幅度補助受影響市民等。

在動物保護方面，該黨建議政府增撥資源在各區重推流浪狗捕捉、絕育及放回計劃， 亦應重新開展野豬等搬遷管理策略的資源調配。而在勞工方面，該黨建議政府加快落實取消強積金對沖。