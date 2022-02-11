騙徒藉「大數據」誘騙非法賭博「必贏」　警籲勿下載不明程式

科技年代，「人工智能」及「大數據」等術語經常聽到，但小心騙徒也會藉機騙財。警方表示，騙徒近期利用1種新手法犯案，他們先透過不同方式，包括社交平台、討論區貼文或即時通訊軟件發放訊息，標榜「低風險、高回報」及「必贏」的網上博彩作招徠，並誘騙受害人下載虛假應用程式，並在投入大筆金錢後，騙徒便挾款失蹤，警方呼籲市民需提高警覺。

警方指出，當受害人對有關訊息感到興趣後，騙徒便會要求受害人下載虛假程式進行網上非法博彩活動。剛開始時，騙徒會偽造獲利的交易記錄，誘使對方投放更多資金到騙徒的銀行戶口。繼而騙徒會向受害人推介1種人工智能程式，聲稱能夠分析數據，可自動為受害人投注從而獲取穩定回報。當受害人投注更多資金後，騙徒便會以不同籍口，例如聲稱系統故障，令受害人不能提取資金，騙徒最後失去聯絡。

警方提醒市民，不要參與非法賭博活動，若懷疑受騙，應盡早報案，並提出多項建議，包括提防聲稱回報高得不切實際或者必贏的投資，或任何形式的活動；切勿下載不明來歷的應用程式；切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」；切勿將本金轉帳至不明來歷的個人名義的戶口，如透過加密貨幣轉帳。