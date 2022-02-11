迷你倉大火死因研訊　英專家指消防員間缺乏溝通

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（11日）繼續，消防專家續越洋作供，指現場消防員少用對講機溝通，是不能接受的情況。另外引端繩及個人繩均有其用處，但前線消防員並無使用，可能是策略有誤、或與消防內部文化、自滿心態有關。

由恒隆地產延聘的英國消防組織程度及滅火應對專家Richard Hagger表示，若火災當日的現場總指揮系統有正確執行，資訊流通應沒有問題，可做到無縫交接，但今次事件中，消防員少用對講機，導致缺乏溝通，是不能接受的情況。

代表死者家屬的大律師詢問專家，若在火場鋪設引端繩作引路及指引出口之用，是否可行？Hagger表示，在火警初段應把握時間找出火源並將其撲滅，加上在火災初期視野仍算良好，故不需再花時間鋪設引端繩，但隨着時間發展，火勢愈來愈大，消防處應使用平面圖配合引端繩，去協助消防員到達火場中心。Hagger認為事件反映消防處欠缺滅火策略，只是追着火燄去救火，而非有計劃、集中地救火。

家屬代表律師又問，若張耀升及隊員當時有用個人繩將對方連在一起，是否可以安全將張帶離火場？Hagger同意使用個人繩可以令2人不至走散，雖然過程中個人繩有可能會被火場內的雜物卡住，但其實消防員只要將個人繩縮短，就可以減低被絆倒的風險。Hagger認為消防員沒有使用個人繩，與他們既有的文化及自滿思想有關。

另外，有證供顯示火場內有不只一條滅火喉，也有喉筆放在橫巷內，火場地下充滿熱水，水深可能蓋過滅火喉，Hagger同意此情況下消防員難以摸索到正確的滅火喉，惟有全程抱住要用的該條滅火喉，亦沒有系統性的訓練協助消防員避免出現摸錯喉的情況，惟有靠消防員盡量將2條滅火喉擺遠一點。

案件編號：CCDI-333,334/2016