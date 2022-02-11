仁濟八旬翁及伊院八旬嫗中招後不治　2長者危殆　11人病情嚴重

再有新冠患者離世，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(11日)公布，仁濟醫院一名84男病人昨日(10日)因發燒入院，由明愛醫院轉至仁濟醫院，今日凌晨離世；另一名伊利沙伯醫院88歲女病人，昨日初步確診，下午2點17分離世。連同上述2名病人，至今共有218名確診病人離世。

李立業又指，現時有2名危殆病人，涉及1名84歲男病人(個案編號：14814)，在將軍澳醫院留醫；97歲男病人(個案編號：18489)，在仁濟醫院留醫。二人皆未有接種新冠疫苗；另有11名患者病情嚴重，涉及5男6女，超過一半無打針。

沙田醫院內科病房一名97歲男病人昨日(10日)初確，醫管局為病房的33名病人及職員做檢測，再發現5名69至98歲的病人中招，全部染疫者情況穩定，惟暫時停止接收新症；屯門醫院也有一名婦產科病房的44歲病人確診，檢測後再發現2名病人39歲孕婦及45歲病人染疫，同一病格有8人列為密切接觸者，也有一名護士及病人服務助理因該確診病人嘔吐時未趕及帶個人防護裝備，故成為密切接觸者。