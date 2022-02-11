跨部門巡荃灣食肆票控5人 涉無用「安心出行」及除罩吸煙

荃灣警區雜項調查隊今日(11日)聯同食環署突擊巡查區內多間餐飲處所，以確保有關處所及顧客遵守防疫規定。行動中，執法隊伍分別在楊屋道及大壩街的餐廳內，發現3男1女(23至62歲)顧客未有依法在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），遂向他們發出告票，相關餐飲業務負責人亦涉嫌違反上述規例，案件將交由食環署跟進。

另外，執法隊伍在大壩街巡查期間，發現一名31歲男子沒有佩戴口罩下吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），亦已向他作出票控。

根據法例要求，所有餐飲場所負責人有責任確保顧客使用「安心出行」及檢查其疫苗記錄，如有違法，最高刑罰為罰款港幣5萬港元及監禁半年。另外，市民進入或身處指明公眾地方，須一直佩戴口罩，違例者會被罰款5,000港元。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。