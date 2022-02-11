海逸酒店約120萬名客戶資料外洩　私隱公署稱已展開調查

海逸酒店管理有限公司早前發生資料外洩事故，旗下部分酒店的住宿預訂資料庫近日遭受網絡攻擊，約120萬名客戶的個人資料受影響，個人資料私隱專員公署(下稱:私隱公署)今日(11日)表示，考慮到事故性質的嚴重性及受影響的人數眾多，已就事件展開調查；另外，早前HKTVmall部分客戶資料被取覽一事，亦正跟進有關事宜。

私隱公署表示，已就事件展開調查，並要求海逸酒店提交更多資料，包括事故詳情及所涉的個人資料。另外，個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲，曾入住海逸酒店集團旗下酒店並提供個人資料的市民需提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可透過該公司設立的專屬網站或電話專線，以及向私隱公署作出查詢或投訴。

私隱公署又呼籲受影響市民應採取措施，以保障個人資料私隱，包括更換有關帳戶的密碼及啟用帳戶登入雙重認證功能、監察付款卡月結單，以確定是否有任何未經授權的活動，並留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄等。

此外，私隱公署表示，亦就有關HKTVmall於上月26日發現電腦系統出現不正常及可疑的活動，導致小部分客戶資料被取覽一事，正跟進有關事宜，包括向有關公司了解受事件影響的香港客戶的數目。