圍封強檢屢上演　政黨批政府抗疫顯弊端

疫情確診數字屢創高峰，政府多次採取高壓手段抗疫，被批不食人間煙火。有政黨今日（11日）批評政府抗疫不力，醫護人力資源錯配，令市民需排長隊等候檢測，內地專家來港援助亦未能即時補救，反映政府陷入「六神無主」的局面。

該黨主席羅建熙指現時政府推出很多社交限制，市民生活多受影響，批評「政府究竟想點呢」，又舉例指政府不允許跨家庭聚會，但有部份雙職家庭，又要照顧4大長老及孩子，指「政府要比條路市民行」，以及考慮市民的基本生活。

另外，早前行政會議通過修訂僱傭條例，若僱員不願接種疫苗而無法上班，將不構成不合理解僱。羅建熙指政府漠視勞工權益，對勞工發展是一個很差的推動，或會違反《殘疾歧視條例》。

被問及封城等傳聞時，羅指相關安排會有好大影響，因現時檢測安排已無辦法處理疫情，而特首自己就可以利用快速檢測包，相反市民就要花費購買。

另外，羅亦指內地專家來港共同處理疫情，相信市民不會太抗拒，因為他們都是協助增加檢測量。但到現時當局仍未釐清內地人員的職責，反映政府仍是不知所措。至於區議員袁海文指政府抗疫一塌糊塗，人力資源錯配，就算興建方艙醫院都需要時間，到時爆發速度已經「翻一翻」。