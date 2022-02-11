長者乘車優惠今月27日起再擴展　電車45條紅色小巴路線適用

長者2元乘車優惠再有擴展，當局今(11日)公布，本月27日起優惠將擴展至電車，以及獲運輸署批准的45條紅色小巴路線、11條街渡航線。為方便識別，有關紅色小巴及街渡，會在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上展示2元優惠計劃的標誌。

運輸署表示，參與計劃的紅色小巴及街渡營辦商須嚴格遵守運輸署的監管要求，包括須向運輸署登記路線的起點、終點及票價；在已登記路線上安裝八達通支付系統，以確保只按預設的登記票價計算發還的票價差額；以及須遵從運輸署在定期報告和審計方面的要求。營辦商正進行準備工作，以符合相關監管和審計的要求。

由2月27日起，所有合資格人士除可享用2元乘車優惠乘坐港鐵、專營巴士、渡輪和專線小巴外，亦可以2元乘車優惠乘坐電車，以及獲准納入計劃的紅色小巴路線和街渡航線。60至64歲合資格人士則須持有「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。「樂悠咭」持有人請注意，他們須在首次使用「樂悠咭」前增值多於50港元，其中50港元為八達通可退還按金。