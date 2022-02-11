舌癌病人氣管造口移位　死因研訊揭病房違規讓學護抽痰

屯門醫院舌癌病人在被一名護理系實習生抽痰後，其氣管造口移位，於3星期後死亡。死因裁判法庭今日（11日）繼續研訊，揭發原來屯門醫院早有指引，訂明抽痰為高風險步驟，不得由學生護士負責，惟當時死者身處的C4病房內護士卻讓學生護士替病人抽痰。時任屯門醫院護士供稱，他曾質疑有關做法，同事則回應「睇住學護做，無出錯就可以」。

今次研訊的死者湯權去世時61歲。時任屯門醫院護理系實習生葉美麟作供，她在東華學院護理學畢業，現於瑪嘉烈醫院任職護士。她供稱於2018年5月7日在屯門醫院內科和外科病室實習，期間被安排替病人抽痰，初時有註冊護士從旁監督，在累積多次經驗後，開始獨自替病人抽痰。同年8月4日，她在C4病房當值時，為死者清理痰涎，她事前有觀察死者的氣管造口情況，但沒有用手去檢查氣管造口是否穩固。

葉續指，當抽痰喉管伸入造口後，感覺「有嘢頂住」喉管，情況不正常。她抽出喉管檢查，不見氣管造口及喉管有異樣。期間死者劇烈抖動，並企圖扯下鼻胃喉，葉連忙制止死者亂動，又呼喚護士幫助。此時死者吐出一小口血痰。她表示事發後護士長才告訴她，有關學護不得負責抽痰的指引。裁判官質疑，這便等於她與那些護士都一直違反指引。對此葉表示同意。

時任屯門醫院註冊護士張港耀作供時，確認根據相關指引，即使有人監督，學生護士都不得負責抽痰步驟，但他至入職3年後，即事發後才知道相關指引，裁判官質問「點解可以幾年都唔知？指引唔睇，整嚟做咩？」張表示，當時C4病房內護士都有共識，學生護士可以在監督下替病人抽痰，護士會討論哪位新人能夠勝任。張作供時多次更改供詞，包括指他搶救死者時，死者沒有用手碰氣管造口，但很快改口稱看見死者咳嗽令氣管造口偏移，更自行用手弄歪氣管造口，使它向側移5至6厘米。最後負責解剖死者的甘樂生醫生供稱，死者死於缺氧性腦損傷，他因為心臟持續停頓令腦部缺血，導致腦部死亡。

案件編號：CCDI 912/2018