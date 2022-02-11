2男生放火燒校門案　一被告反對招供詞呈堂

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學前年先後遭人用伸縮棍破壞多道玻璃校門，以及遭淋潑汽油和投擲燃燒物，警方調查後拘捕2名當時在該校就讀的男學生。2人今（11日）續就縱火罪於區院受審，在庭上播放其中一名男生的錄影會面紀錄，男生稱因社會事件，欲令學校停課，才與友人一同以伸縮棍扑學校門口玻璃。辯方則反對將男生的錄影會面等呈堂。

2名被告依次是張凱傑（17歲）及關昊侃（19歲），同被控一項縱火意圖危害他人生命罪，指他們於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門，以及意圖藉此危害他人的生命，或罔顧他人生命是否會受到危害。另張再面對一項刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同年5月25日，與另一人損壞該校正門，及在該校外管有2支伸縮棍。辯方反對把張的口頭招認及錄影會面等呈堂成為證供，辯方指警員在張的家中調查時，並沒有作出拘捕或警誡，而張亦沒有作出招認。張及後被帶往警署接受調查時，警員又威嚇他，揚言要拘捕他的父母等，令他受驚。他為此才在警員利誘及威嚇、且在驚恐及疲累的情況下不自願作出有關口供。

當日參與拘捕張的偵緝警員林卓君作供，指於2020年8月4日到張家，並以涉嫌縱火罪向張宣布拘捕及警誡，張當時表示「我嗰陣瞓緊覺，唔關我事」。林的同袍其後在張睡房的一個背包中搜獲2支伸縮棍，他於是再拘捕及警誡張，張則回應「呢兩支伸縮警棍係用嚟扑梁植偉學校玻璃」。警員分別把張的說話記錄在記事冊上。庭上亦播放張的錄影會面，張表示不清楚學校遭人縱火的事件，亦不知道誰人所做。惟張在會面中承認與一名友人，曾以伸縮棍損壞學校門口玻璃，他指因與友人談及社會事件的話題，並因某個社會事件而希望學校停課，卻不獲校方回應，故欲以此來使學校停運及停課。

案件編號：DCCC 291/2021