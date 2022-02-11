港大擬改宿生舍堂制度　校園或社會服務納入住條件

設有13間供學生住宿舍堂的香港大學，有意改動舍堂制度。據了解，改動制度包括舍堂收生準則、「宿生重收小組」組成等；學生的學業成績將視作入住條件，由過往要求宿生「總成績平均積點」(CGPA)達2分，並會考慮其過往參與活動程度及行為，改為CGPA及舍堂參與各佔50％，今年4月起生效；入住條件亦會在1年後再改為考慮CGPA、舍堂參與，以及校園或社會服務，各佔33％。

負責檢視續申入住者的「宿生重收小組」日後由7人組成，成員包括擔任主席的1名舍監、2名宿生會成員及1名導師，原有的「舍堂成員」一席會取消，取以代之是增加3名港大學生發展及資源中心代表，以便他們向舍監提供專業意見及支援，有助不同舍堂增加一致性。

「宿舍委員會」由原本每間舍堂派出1名學生代表，打算改由舍監及宿生會隔年輪流擔任；成員數目日後將會減至約20人，主席之位由港大副校長(教學)何立仁擔任。

港大回覆查詢指，目前港大的宿位遠不能達致本科生「4年1宿」原則，又指校方檢討「舍堂重收」已進行一段時間，目的是讓有需要入住舍堂的同學，可有更大機會獲分配宿位，而新制度下，積極參與舍堂活動的宿生，仍有得到重收的優勢；檢討旨在提供一套清晰制度，讓珍貴的舍堂資源能更合理分配。