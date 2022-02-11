曾涉換地風波　益隆炮竹廠年底局部開放　將招標興修棧道　

澳門土地管理混亂，氹仔益隆炮竹廠早前捲入迂迴換地風波，聖母灣發展公司於2001年與澳門政府簽署承諾書，以益隆炮竹廠土地交換望德聖母灣的土地。澳門終審法院去年初裁定維持有關換地程序消滅的決定。澳門擬局部開放益隆炮竹廠，並安排專業機構作自然環境調研，年內提交報告，當局又會招標興建棧道，預料該廠可於今年底局部開放。

澳門文化局局長梁惠敏承認現時未開展益隆炮竹廠的修復工作，因內部有很多建築物，棧道位置已完成標記，廠內的大量雜物、石棉瓦和污水已清理，下階段將為興建棧道空間招標，並會優先修復3座建築物，用作設立旅客諮詢中心、咖啡廳及具文創功能的建築，預料今年(2022年)底能局部開放，相信益隆炮竹廠有條件能「修舊如舊」，屆時主入口將設在松樹尾停車場附近。

聖母灣發展公司早前以益隆炮竹廠，交換望德聖母灣的152,073平方米土地，其後該公司獲准將其中9萬平方米的權利，轉讓予信德娛樂服務公司。

信德娛樂又以當中的18,363平方米土地，換取外港新填海區的土地興建酒店及住宅。聖母灣發展公司其後被證實，只擁有益隆炮竹廠的3,002平方米土地，而非宣稱的2.9萬平方米土地。