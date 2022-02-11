基層市民無力買貴菜　慈善機構免費派贈

疫情升溫下連蔬菜供應都變得緊張，早前有跨境貨車司機確診影響貨運令供應短缺，菜價一度飆升數倍，不少基層市民寧願不吃菜。註冊慈善機構齊惜福日前收到有公司捐贈大批蔬菜，今日（11日）免費派贈基層市民，有婆婆取菜後笑逐顏開，形容已兩日沒有進食新鮮蔬菜；也有人表示菜價貴加上疫情反覆而不入街市，形容派菜行動為他們帶來關心和暖意。

「我兩日冇食菜，收到呢啲菜真係好開心！」年過八旬的余婆婆提着一袋西蘭花，蹣跚地離開觀塘翠屏（北）邨的派菜點，她形容早前菜價一度飆升5至6倍，平日5至6港元一斤的生菜，升至每斤30港元，形容買魚平過買菜，試過幾日未有進食新鮮蔬菜，領到免費菜倍感欣喜。

另一領取蔬菜包的廖婆婆，說起菜貴時不禁苦笑，她坦言沒有錢買菜，亦因疫情關係沒有去街市，能夠領取免費蔬菜，感謝社福機構關心，令她感到溫暖和滿足。

齊惜福日前收到有食品公司捐贈大批蔬菜，首階段有約2,700公斤，包括西蘭花、馬蹄、芹菜、南瓜、紅蘿蔔及冬瓜等，他們會把每項蔬菜整合成一個重約3公斤的蔬菜包，足夠受惠者兩至三天食用。今次免費派菜行動會優先分派給已登記領取免費飯盒的基層市民，亦會給予其他有需要人士，其餘就會送到社區廚房烹煮後作免費飯盒用途。活動除了在翠屏（北）邨派菜外，亦在淘大花園的領飯點派贈，超過300名市民受惠。