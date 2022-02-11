「學神」涉超速撞2車避警截查　被控9罪4月再訊

新界北總區交通部警員於周三（9日）晚上在天水圍巡查期間，截查一輛沿天水圍天影路往流浮山方向超速行駛的私家車，私家車駛至燈位時，加速衝向一輛私家車及一輛輕型貨車之間，撞開兩車後衝紅燈逃去，事件中沒有人受傷。警方其後於周四（10日）上午在元朗拘捕僅持有「學神牌」的懷疑肇事司機，控以超速駕駛、危險駕駛等合共9項控罪。案件今天（11日）在粉嶺裁判法院首次提堂，裁判官將案件押後至4月8日再訊，被告准以1萬港元保釋外出。

19歲男被告鄺君樺被控合共9項控罪，指他於2022年2月9日，在新界天水圍天影路近燈柱AD1269的道路上，以每小時86公里的速度超速駕駛、拒絕服從穿着制服的警務人員或交通督導員的指示、危險駕駛、發生交通意外後以致另一車輛受到損害而沒有停車、發生交通意外後以致造成損害後沒有報案、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、以及違反學習駕駛執照的規定，即沒有展示字牌及沒有駕駛教師陪同下駕駛。

警方在行動中，另外拘捕一名同為19歲的秦姓男子，懷疑他把涉案私家車借予被告駕駛。警方以「協助及教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助及教唆他人駕駛時沒有有效駕駛執照」等罪名拘捕這名秦姓人士。秦現已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

警方重申，上述駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全，警方必定嚴正執法。違例者可被控「危險駕駛」罪，最高可被判監3年及罰款2.5萬港元。任何市民如有相關資料提供，請致電3661 3800與新界北總區交通部聯絡。警方將繼續加強執法，打擊道路上的交通違法行為。

案件編號：FLCC 175/2022