外籍工程主管被叫「鬼佬」後解僱　控僱主歧視敗訴　

禮頓建築（亞洲）外籍前僱員於2018年入稟區院，指稱在負責一項聯營項目的爆破工作期間，遭受一連串敵視歧視，包括遭人貶損稱呼「鬼佬」及工作被架空等，興訟控告禮頓違反《種族歧視條例》。案件於去年11月審訊，法官歐陽浩榮延至今天（11日）頒布判詞，裁定申索人敗訴。法官指證據顯示，申索人是因與同事間的溝通出問題且未能與他們合作才被解僱，並無證據顯示他有受到歧視並因而被解僱。

本案原告Francis William Haden，被告禮頓建築（亞洲）有限公司。原告於2010年入職被告公司，在2016年被指派在將軍澳藍田隧道項目中，擔任地面及地底爆破工程經理。該項目由禮頓及中國建築工程（香港）有限公司聯營承建。原告指工作時多次聽聞有人以「鬼佬」稱呼他及其他外籍員工。此外，原告又從上司的助手口中得知，中國建築有人質疑，為何有那麼多「鬼佬」參與工程。原告稱他之後被架空，不能獲得工作相關資料，中國建築更在他不知情下指派他人代他與顧問溝通。

法官在判詞指，原告一眾同事均作供指原告的工作能力無問題，問題出在他與同事的溝通，令同事覺得難以和他合作。之前原告亦試過因未能與同事合作要退出項目。原告同事亦指原告對中國建築的員工有偏見。

就涉案的工程，原告同樣與其組員出現溝通問題，組員有時確會繞過原告，直接向原告的外籍上司索取指示。原告亦確有部分會議無被邀出席，但並非只有他不獲邀，他亦沒有被架空。在他被解僱前，上司亦告之他的溝通問題。至於被稱呼做「鬼佬」，法官指並無任何紀錄顯示有員工這樣稱呼他。而且單是該稱呼，並不涉歧視成分。法官指在華人社會中，以「鬼佬」形容外國人亦屬普遍。法官指被告並非只有原告一個外籍員工，原告未能證明同事提及「鬼佬」一詞就是指向他。而且原告的外籍上司亦作供稱，他有時也會自稱「鬼佬」。法官最終認為原告被解僱並不涉歧視，故判原告敗訴。

案件編號：DCEO 16/2018