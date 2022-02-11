今年首月錄11人針後兩周內亡　專家評當中9人與疫苗無關

上月分別有33人及10人針後懷疑患貝爾面癱，及心肌炎或心包炎。

政府近日更新新冠疫苗安全監察報告，由本年1月1至31日，合共有11人離世前14天內曾接種新冠疫苗，涉及7男4女，年齡介乎56至95歲，當中7人打科興疫苗，其餘4人打復必泰疫苗。接種計劃開展至上月底，累計有64人離世前14天曾打針。另有33人針後懷疑面癱、2人針後懷疑出現腦病或腦炎、1人打針後疑患吉巴氏綜合症，及10人針後懷疑出現心肌炎或心包炎。

衞生署於本年1月1至31日期間，接獲273宗接種疫苗後出現異常事件報告，其中93宗涉及住院治療，11宗涉及接種疫苗後14天內死亡，死亡個案中，專家委員會初步認為，9宗個案與打針無關，2宗要需要更多臨床資料作評估。

至於90宗針後需要住院治療的報告中，1名63歲女子於去年除夕因肺栓塞去世，另一人為57歲男子，於上月27日因急性缺血性中風去世，2人分別於去世前13天及9天曾打科興。沒有臨床證據顯示該2宗事件因疫苗引起。專家委員會初步認為事件與疫苗接種無關，個案將交港大的「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」進行分析。

署方另接獲33宗針後懷疑患貝爾面癱的個案，涉及18男15女，年齡介乎33至79歲，其中19人打科興，14人打復必泰。經審視，其中17宗個案需要更多臨床資料作評估。疫苗接種計劃開展至上月底，累計有408人針後懷疑面癱。

至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案有10宗，其中1宗缺乏足夠資料以作評估，6宗需要更多資料作評估，餘下的則涉3名年齡介乎13至29歲男子，均接種復必泰疫苗。疫苗接種計劃開展至1月31日，累計有152人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。