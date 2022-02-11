今添42名醫管局職員確診　9病人入院後證染疫涉7間醫院

新冠肺炎疫情大舉進擊下，本港醫療系統嚴重受壓！醫院管理局公布，今日(11日)新增42名職員確診，涉及14間醫院或診所，以及亞洲國際博覽館社區治療設施；另外亦有9名患者經入院篩查或檢測發現染疫，涉及7間醫院，包括東區醫院、伊利沙伯醫、明愛醫院、瑪嘉烈醫院、大埔那打素醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院。

醫管局職員方面，涉及東區醫院3名護士、3名支援人員、1名文職人員；律敦治醫院1名配藥員、1名護士學生；舂磡角慈氏護養院1名支援人員；伊院1名醫生、1名護士、1名放射技師、3名支援人員、2名文職人員；廣華醫院1名配藥員；兒童醫院1名護士；聖母醫院1名護士；油麻地賽馬會普通科門診診所2名護士；紅磡診所1名護士；威爾斯親王醫院2名護士、4名支援人員、1名醫科實習生；大埔醫院1名支援人員；屯門醫院1名護士及4名支援人員；博愛醫院2名護士；天水圍醫院1名支援人員；屯門湖康診所1名醫生及亞洲國際博覽館社區治療設施1名支援人員。另外，上述部分患者曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談或入住同一宿房，有34名員工列為密切接觸者需檢疫。

另外，有9名患者經入院篩查或檢測發現染疫，其中，東區醫院內科病房1名96歲男病人於本周二(8日)入院，2次檢測均沒有驗出病毒，惟昨日(10日)出現呼吸道感染徵狀，今日檢測後證實染疫，正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院追蹤調查後發現，1名登記護士為該病人採收樣本時，未有佩戴合適個人防護裝備，及7名病人曾與入住同一病格，均被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，當中1名病人已出院，已轉交衞生署跟進。

伊利沙伯醫院綜合專科病房1名8歲女病童昨日經入院篩查檢測後中招，正接受隔離治療，現時情況穩定，2名病人服務助理進入有關病格時，未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者，需要接受檢疫；該院婦產科病房亦有1名40歲女病人本周一(9日)經入院篩查驗出病毒，正接受隔離治療，現時情況穩定，1名入住同一病格的病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

明愛醫院眼科病房亦有1名52歲男病人本周一入院後證實染疫，正接受隔離治療，現時情況穩定，7名病人曾入住同一病格被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。該院外科病房1名67歲女病人上周三(2日)入院，昨日經接觸追蹤篩查檢測驗出病毒，同樣正接受隔離治療，現時情況穩定。追蹤調查發現5名同病房的病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名77歲男病人本周一入院並中招，需隔離治療，情況穩定。同一病房4名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，另有1名職業治療師為該病人進行面部檢查時，未有戴上護目裝備，亦須檢疫。大埔那打素醫院內科病房1名83歲女病人昨日入院後證實染疫，正在隔離治療，現時情況穩定，同一病格的5名病人被列為密切接觸者，需要檢疫。

威爾斯親王醫院內科病房1名89歲女病人昨日由安老院舍送院，經入院篩查後發現中招，須隔離治療，情況嚴重。該院8名員工，包括5名護士及3名病人服務助理，因協助女病人使用非入侵性正壓呼吸器時，期間未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者，需要接受檢疫。屯門醫院臨床腫瘤科病房1名69歲男病人昨日入院時驗出病毒，須隔離治療，情況穩定，3名同病格病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另有2名病人服務助理及1名護士曾處理病人的嘔吐物被列為密切接觸者，亦要檢疫。