青衣城酒樓收市關門後　淪為「老鼠樂園」

食物環境衞生署滅鼠不力，晚市禁堂食，食肆提早關門，近日青衣城一間酒樓關門後，隨即成為「老鼠樂園」，多隻碩鼠於酒樓內你追我逐，好不熱鬧！有街坊驚見肥鼠橫行的酒樓，認為該食肆的衞生環境堪憂，坦言不敢幫襯。不過，食環署的滅鼠工作仍是「懶懶閑」，該署表示早前已曾接獲相關鼠患投訴，當時已發出口頭警告，並到場巡視，向食肆提供防治鼠患的意見。

東網近日接獲報料，指青衣城一間連鎖集團酒樓屢次出現老鼠。街坊曾先生表示曾於上周驚見10多隻肥鼠於酒樓內亂竄，更有老鼠跑到座椅上，或爬上推車之上，甚或於放置碗碟的盤子裏「搵食」，而本周一晚又再見數隻老鼠於該店員工下班後出沒，場面駭人。該酒樓近日晚上6時後僅售外賣，有100元4碟餸的優惠套餐，吸引不少街坊光顧。

曾先生坦言，以往亦曾打算光顧該酒樓的優惠套餐外賣，惟見該店衞生惡劣、肥鼠橫行，憂有播毒之嫌，甚至更有朋友曾向他報稱於該酒樓用餐後身體不適，故打消念頭，「連樓下其他餐廳都唔敢去」，擔心連帶該酒樓附近的餐廳亦有鼠患問題。

該酒樓接受查詢時稱，店舖有定期滅鼠滅蟲，已就今次事件通知管理處。而食環署則稱，月初曾接獲1宗查詢所指食肆的鼠患投訴。該署在周二(8日)再派員到食肆調查，發現有小量鼠迹，已即時向食肆負責人發出口頭警告，着其4天內糾正違規情況，並向該名負責人及其員工作衞生教育及提供防治鼠患建議，又提醒他們須時刻注意個人、食物及環境衞生。該署人員周三(9日)聯同商場管理人員到商場巡視，並向其提供防治鼠患意見。該署表示會繼續留意上述食肆的衞生情況及採取適當行動。