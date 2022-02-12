曾身處16指明地方須強檢　包括沙田威院醫科生宿舍

​政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處16個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。包括沙田威爾斯親王醫院醫科生宿舍。

須強檢地點 :

1. 馬鞍山新港城4期G座

2. 天水圍慧景軒3座

3. 馬鞍山富寶花園4座

4. 何文田何文田邨逸文樓

5. 旺角彌敦道738-740A號利華大廈

6. 慈雲山慈樂邨樂旺樓

7. 慈雲山慈愛苑愛裕閣

8. 慈雲山慈正邨正怡樓

9. 慈雲山慈正邨正明樓

10. 觀塘順安邨安逸樓

11. 藍田興田邨恩田樓

12. 屯門建生邨樂生樓

13. 沙田新翠邨新月樓

14. 葵涌浩景臺1座

15. 愉景灣尚堤漪蘆(3座)

16. 沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。