釋放祖堂地循兩個方向諮詢鄉民　當中包括推舉司理

《施政報告》提及釋放新界祖堂地，以增加土地供應，政府及後成立檢討祖堂事務工作小組。消息指該小組剛於農曆新年前舉行視像會議，將循兩個方向諮詢鄉民，及後會再作討論。當中包括加強管治祖堂地方面，對於如何成為代表鄉民負責祖堂地的司理，其中條文或需寫得更仔細，而司理身份不能夠被取消委任，以及外界關注的修訂《新界條例》以放寬祖堂地出售門檻。

檢討祖堂事務工作小組成員沈豪傑認為，在每個祖堂地均有不同規定去推選司理，因推舉司理並沒有法定條文，一般來說是由個別祖堂族例制定如何推選司理，部分甚至是根據族例的手寫規條，而經鄉民推選完成後，會向新界區民政事務處呈報，再由民政事務局局長同意下委任。現時祖堂地在選任司理時未有明文規定，故或可再探討推舉司理的方式，並寫清楚於條例上。

至於刪去取消司理委任條文方面，現時《新界條例》指明，民政事務局局長在有人提出好的因由時，可將司理的委任取消，並挑選新司理及將其註冊以代替原先的司理。沈則稱，目前對此仍未有細節討論，「其實好難去remove（移除）個司理，因為good course（好的因由）好難定義。」過去最多因「好的因由」而被取消委任資格的司理大多是過身，如司理有任何個人錯失，而要被取消委任是難以定義，故刪去取消司理委任條文仍需更多諮詢。

沈認為，目前最重要的討論應是加強祖堂地的管理，亦可在條例上更清晰地寫明司理的角色，惟不可過於嚴厲，因司理一職並無受薪，如將任職司理的要求提升過高時，擔心會令有意擔任司理的人選卻步。目前會議討論的大方向仍是希望在各方面拆牆鬆綁，會再向鄉民作諮詢後決定。

至於外界一直集中討論祖堂地的出售門檻，檢討祖堂事務工作小組成員鄧賀年期望可修訂至得到70%至80%的業權人同意便可出售。祖堂地業權人並非不願意釋放土地，反而是願意與政府商討，他希望祖堂地能用得其所，福澤後人之餘亦可與大眾一同使用。