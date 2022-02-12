東方日報A1：中央止亂　究責清算

第5波疫情大爆發，昨日本港錄得1,325宗確診個案，既打破單日確診紀錄，又令總個案突破兩萬大關，累計達20,119宗，超越台灣成為大中華區的末等生！從去年12月底第5波疫情爆發至今，不足一個半月本港確診個案已激增7,500宗，禍源包括管理失當的國泰航空放任旗下空中服務員違規帶疫入社區，及港府防疫穿窿致檢疫酒店病毒入社區，引爆葵涌邨大爆發，特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始及運輸及房屋局局長陳帆都責無旁貸。疫情失控終致中央需介入，有學者及議員批評港府無能，更有意見質疑領導團隊是否有人放軟手腳、在關鍵時刻任由疫禍襲港，促中央徹查追究，必要時更應援引《港區國安法》從國家安全的角度審視事件。

醫院管理局表示，昨日再多兩名感染新冠肺炎的患者死亡，死者分別是仁濟醫院一名86歲男病人，以及伊利沙伯醫院一名88歲女病人，累計218人身故。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，第5波疫情至今累計5,535宗本地感染，個案分布於葵青、深水埗、沙田、屯門、黃大仙，另也涉及多間護老院。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦稱，至今還有11名病人情況嚴重，涉及5男6女，超過一半沒有接種新冠疫苗。

疫情大爆發之下，政務司司長李家超昨已率團到深圳，準備今日與內地當局會面，就內地對香港的抗疫支援進行商討。港澳辦前日指，中央近日將聯同國家衞健委、國家疾控局，在深圳召開第二次中港疫情專題交流會，共同研究制訂和實施支持香港防控疫情。

對於今次爆疫，各方有不少批評聲浪，焦點均圍繞港府防疫穿窿，尤其詬病官員抗疫表現，林鄭月娥作為抗疫主帥，但屢因戴口罩、出席活動等被質疑，政圈更有質疑高官北上述職之後，本港竟接二連三防疫穿窿，讓數萬港人被迫封樓禁足、數以10萬人日復日掙扎於強檢的人龍中，無數打工仔飯碗不保、百業蕭條，一眾高官如何問責？有意見更促中央應就此展開調查，了解爆疫的前因後果，是否涉官員瀆職，放軟手腳，甚至有人專業失當，甚至縱容具英國及英資背景的人士及公司「引疫情入港」?

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，特首林鄭月娥無能力處理好疫情，中央此舉等同將港府防疫決策架空，直接出手「指揮大局」。他續指，現時香港疫情已有一發不可收拾之勢，中央出手除顯示林鄭月娥沒有能力處理好疫情外，亦顯示中央似乎有意架空林鄭，她早前已就「動態清零」的解說顯得模棱兩可，更要中央急忙出手協助解畫，更強調香港是以「動態清零」為目標。

除官員表現外，外間批評亦涉及多名政府專家顧問，像香港大學微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院教授梁卓偉等，一直為港府提供專業醫學意見，但在穿窿事件一而再、再而三發生後，專家不是建議封城、便是建議逆向隔離無接種疫苗的長者，部分建議根本缺乏可行性，反而製造社會恐慌。

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