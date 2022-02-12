今年情人節不再浪漫　餐廳酒店生意慘淡

農曆新年過後，下周一便是情人節，兩年情人節正值疫情嚴峻，歡度節日心情也大打折扣。本報發現以往情人節已經爆滿的餐廳至今預約人數僅得以往40%，餐廳負責人指，今年情人節氣氛淡靜，形容是「最差的情人節」。多間酒店至今仍有吉房，職員稱「當日訂房也可」。酒店業界認為，不少人在家工作，而且今年情人節於星期一，情人外出的意欲不多，寧願留在家中度過。

記者最近分別致電多間餐廳及訂座網站，發現多間以往情人節一枱難求的餐廳至今尚未爆滿，部分在中午至下午的時段仍能訂枱。中環扒房Westwood Carvery經理蕭小姐表示，餐廳情人節午餐的預約以往在4至5日前已經爆滿，但今年致電查詢情人節訂枱的客人寥寥可數，去年能容納30名客人的餐廳至今僅得12人訂枱，其他人仍在觀察疫情走勢再作決定，預料營業額大受影響，相信每枱客能做到「真正的社交距離」。

她認為，去年同期雖然仍禁晚市堂食，但疫情仍處於放緩的階段，市民外出的意欲續增，惟今年瘟疫正處於中段，天天過千宗確診，防疫措施又是歷來最嚴，市民擔心食一次飯便要強檢，因而選擇低調度過。蕭希望，市民若欲取消訂位，應盡早通知餐廳作安排，免增餐廳損失。

各大酒店亦推出近千元至數千元不等的情人節住宿連餐飲套餐，去年相關套餐或其他客房早已無法預約，但今年似乎不太叫座，記者發現多類套餐或房間仍能預約，部分房間更減價，價格由約1,000港元下跌至約500多港元，有酒店職員更稱不用急着訂房。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，今年情人節的生意「一定差」，隨着疫情惡化，情侶普遍缺乏慶祝意欲，有人更於近日取消原來情人節的訂房。陳又指，今年情人節在周一，市民大多要上班，沒空外出吃情人午餐，甚至在家工作，不會特意外出到酒店過節。