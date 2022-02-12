極速約會改辦單對單　中介公司生意倍增

情人節快到，情侶在疫下低調過節，縱使日爆千宗確診，仍無阻單身一族找尋另一半，漸現陽春。有Speed Dating （極速約會）公司表示，今年整體的生意情況理想，更較去年上升一倍，雖然個別群組活動被迫延期或取消，但不少人無懼風險，改為參與單對單配對活動，造就公司配對服務生意創近年新高。

受制於最新防疫限制，有配對公司已取消聚集性約會活動，集中火力舉辦單對單約會。極速約會公司One and Only總監譚海祥表示，大部分原本參與聚會活動的單身人士在活動延期後，要求參與約會活動，「部分更希望約會提早舉辦」，認為與農曆新年期間被親友長輩追問感情關係或催婚有關。

譚指出，在單對單約會中，男女組合將會輪流替換，讓雙方有較多時間見面與對話，互相認識，有助擇偶，相信仍有一定吸引力。譚海祥稱，現時單對單約會生意較去年同期已上升兩倍，亦能彌補聚會活動的損失，令整體生意上升一倍。

而香港婚活則表示，所有Speed Dating已取消，但參與單對單約會依然繼續舉行，並指情人節臨近，單身男女仍會出來結識對象，相信反應仍然踴躍。