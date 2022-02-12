彭定康又指指點點　斥特首持外國護照乃叛徒

英國上議院日前就放寬港人BNO簽證的申請資格進行辯論，前港督彭定康促請政府接納有關修訂案，發言時更批評歷屆香港特首，自己或家人擁有外國護照，直斥是「叛徒」。

彭定康發言時指出，歷任香港特首，甚至是繼任的每一位特首，不是自己持有外國護照，就是其家人擁有有關護照，包括現任特首林鄭在內。相反，在香港被控告或關押的年輕人卻沒有。彭定康續指，香港紀律部隊內亦有不少人持有雙重國籍，包括警隊內的人員，這也顯示一個令人不快的悖論。他形容這些人猶如叛徒，促請英國政府接納修訂案，糾正問題。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，彭定康沒有資格對本港事宜指手畫腳，因他過去只透過西方媒體了解本港情況，資訊或較偏頗，令他對本港發展的判斷存在偏差。陳又指，以西方價值觀評論事件，是戴有色眼鏡的說法，有別於本港實際情況。長遠來說，陳認為政府應該檢討高官擁外國國籍的情況，以免公眾懷疑無間道「臥底」在港搞破壞，令特區回歸25年無日安寧。

此外，議員林健鋒表示，本港主要官員現已不能擁外國國籍，亦必須宣誓效忠特區政府，認為彭定康作為「過氣政客」用相關言論炒作，目的是煽動分化及仇恨，並呼籲市民認清事實，不要受彭的言論影響。林又指，港府應考慮規管高級公務員及全體議員的外國護照問題，確保他們不受外國勢力的影響。

時事評論員陳雲生亦認為，彭定康在行政長官選舉前提出相關意見是「居心惡毒」，他作為20多年前港英政府官員，根本無資格再對香港說三道四，香港事務已與他無關。陳又指，英國這時「內外交困」，彭定康應先關心英國本身事務，又呼籲市民不要被他所利用。