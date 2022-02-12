院舍確診湧現　羅致光得把口　促私家醫生抽時間優先為長者打針

第5波疫情大爆發，總個案已累計達20,119宗，期間更有多間安老院舍「失守」。勞工及福利局局長羅致光今早(12日)在電台節目表示，新一波疫情至今有超過30間安老院舍出現確診，而現時每天都有約10間安老院舍出現確診或初步確診，主要涉及職員，但由於院舍接種率亦只有約21%至23%，認為情況令人擔憂。

他指出，現時每3天便會向院舍派發快速抗原測試套裝，目標是一星期後做到「一天一檢」。羅提到，前日(10日)的數據顯示，有約3,000至4,000名院舍內長者正輪候打針，但全港有1,000間安老或殘疾人士院舍，相當分散，打針的物流程序不簡單，呼籲私家醫生要訂立優先次序，抽時間協助院舍接種。他又稱，最大的挑戰是現時疫情發展迅速，需要短時間內為數量龐大的院舍長者接種。

羅補充，會審視個別院舍的客觀環境再決定是否可以原址檢疫，3天之前已有1間院舍試行。他指，該院舍有「梗房」，有清晰的分隔，因此可以做到原址檢疫，期望能夠預留檢疫措施予環境不太理想的院舍。