死者生前常拖欠債務　疑犯妻自責：如果我喺屋企就無事囉

趙太指死者生前不時到訪其寓所。(張世洋攝)

彩虹邨發生謀殺案，昨日(11日)一名姓許(39歲)男子到紅蕚樓一單位探訪姓趙(59歲)男住戶，期間疑因還債問題發生爭吵，豈料許被趙用刀施襲身亡，趙涉嫌謀殺被警方拘捕。據了解，趙與妻兒同住上址，兒子現年十餘歲。趙早年在內地受傷，導致手部無力失去工作能力，現在正領取綜援。

東網記者今晨(12日)到案發單位了解情況。趙妻向記者透露，許不時到訪其家，約一個月來探訪兩三次，經常與丈夫聊天及吸煙。但由於他欠丈夫金錢遲遲未還，故趙妻對他印象不好：「成日話出糧會還錢！」

趙妻憶述昨天她外出協助朋友，父子則留在家中。事發時，許登門造訪初時與丈夫聊天，其後與許於廚房爭吵，而趙子則在客廳玩手機，不敢理會「大人」的爭吵。未幾許遇襲受傷，趙立即喚兒子幫手報警。趙子赫見許受傷流血，倒臥於廚房地上，慌忙報警求助，期間救護員在電話中指示如何急救。

至晚上9時許，趙太接獲丈夫來電，當時他不停地哭，只稱：「我出咗事！」趙太指兒子感到驚慌，整晚難以入睡。趙太仍未能接受事件，哭成淚人又稱：「如果我係屋企，就無事囉！我依家想見老公，都唔知喺邊度見到。」